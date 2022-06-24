Генеральная репетиция "Алых парусов" прошла в Санкт-Петербурге

Выпускники находятся в ожидании главного события в жизни школьников. Это будут первые полноценные праздники после пандемии.

Самым эффектным станет выпускной в Санкт-Петербурге. Накануне вечером там прошла генеральная репетиция "Алых парусов". Для этого развели Благовещенский и Дворцовые мосты, а Дворцовая площадь превратилась в огромный концертный зал.

Красочное шоу и концерт состоится 24 июня вечером. В 2022 году на "Алых парусах" ожидают более 65 тысяч выпускников, в том числе приедут дети из Донбасса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

