Село в Астраханской области закроют на карантин из-за угрозы коронавируса

12:00
В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.
В Астраханской области на карантин закрывают целое село. Распоряжение выпустил губернатор. С 25 июня всем, кто там находится, запрещено покидать пределы поселения. Въехать тоже будет нельзя. Жители могут сходить в магазин, выбросить мусор, прогуляться с собаками или добраться до работы. В аптеки и магазины будут пускать строго по одному человеку. Покинуть пределы села разрешат только после 14-дневного карантина и отрицательного ПЦР-теста.
В Японии привили половину пожилого населения. 18 миллионов человек старше 65 лет получили первую дозу вакцины. Об этом сообщили в Минздраве. В день прививают по миллиону человек, а планируют до 1,5 миллиона. Почти все медицинские работники уже получили вакцины.
Израиль решил отложить с 1 июля на 1 августа прием зарубежных вакцинированных туристов, которые приезжают не в группах. Сами израильтяне перед вылетом из страны должны подписать документ о том, что не будут посещать страны, где высок риск подхватить новые штаммы коронавируса. А пока на территории аэропорта Бен Гурион снова ввели требование о ношении масок. Если заболеваемость будет расти, его введут для всех закрытых помещений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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