Новости России: Бурятия объявила локдаун

Бурятия объявила локдаун из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Город возвращается к жестким коронавирусным ограничениям. С 27 июня власти вводят режим нерабочих дней. 2 недели в республике будет закрыто все, кроме продуктовых, жизнеобеспечивающих служб и СМИ.

В Якутии бушуют порядка 70 лесных пожаров. В республике введен режим ЧС. За прошедшие сутки удалось ликвидировать больше 10 возгораний.

В Забайкалье устраняют последствия сильного наводнения. Из-за ливней в зоне подтопления оказалось более 500 жилых домов и 1,5 тысячи дачных участков. Повреждены 24 моста, размыты дороги. Для защиты городов и поселков строители срочно возводят дамбы. В зону ЧС прибывают спасатели из соседних регионов. Из опасных районов уже эвакуировали более 300 человек.

В Петербурге произошла серьезная авария на северной ТЭЦ. Очевидцы рассказали о мощном взрыве. После начался пожар, и пошел черный дым. Жители близлежащих районов остались без воды, электричества, интернета и мобильной связи. Несколько станций метро тоже были обесточены. Из-за этого встал и наземный транспорт – в городе начались заторы.

Два человека на электросамокатах столкнулись лоб в лоб на совершенного пустой дороге в Астрахани. Самокатчики мчались навстречу друг другу. Судя по кадрам, никто даже не притормозил, чтобы избежать удара. Молодые люди разлетелись по сторонам. К пострадавшим на помощь кинулись пешеходы. Водителей самокатов госпитализировали с травмами.