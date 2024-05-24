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24 мая, 09:30

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Новости регионов: фотограф обнаружил скопление камчатских крабов во Владивостоке

Новости регионов: фотограф обнаружил скопление камчатских крабов во Владивостоке

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Во Владивостоке любитель подводной фотоохоты обнаружил большое скопление камчатских крабов. Автор видео признается, что погружается в Японское море нечасто, в этот раз ему повезло. Подводная съемка любителя природы стала разлетаться по соцсетям.

Сотрудники госавтоинспекции Красноярска помогли доставить в больницу ребенка, который был без сознания. Полицейских попросили о помощи родители, которые везли сына в больницу. Они боялись не успеть отвезти ребенка из-за плотного потока на дороге. Инспекторы ДПС пересадили маму с мальчиком в патрульный автомобиль и с мигалками быстро доставили пассажиров в больницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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