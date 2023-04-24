Новости регионов: к севшему на мель у Сахалина иностранному судну прибыл буксир

Аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" утром 24 апреля прибыло к севшему на мель иностранному сухогрузу. Корабль потерпел бедствие в районе сахалинского порта. На борту находятся 20 человек, экипаж в основном из Южной Кореи и Филиппин. Пострадавших нет. Если позволит погода, российские моряки осмотрят корпус пострадавшего судна и оценят возможность отбуксировать его.



В Якутске борются с тающим снегом. Пришедшее тепло растопило огромные сугробы, и город стал похож на большое озеро. В районах многоквартирных домов вода подходит к подъездам, а в частном секторе затопило подвалы. Воду откачивают, но она прибывает вновь. Чтобы как-то спасти город, на очистку улиц от оставшегося снега вышли не только коммунальщики, но и местные жители.

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