Новости часа: кабмин выделит регионам 2 млрд руб на восстановление дорог после паводков

Правительство РФ выделит 2 миллиарда рублей регионам на восстановление автодорог после паводков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С 1 марта шашлыки можно жарить на даче всего в 5 метрах от дома, сообщили в МЧС РФ.

Более 2 миллионов квадратных метров недвижимости построили в Москве с начала 2023 года, сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

