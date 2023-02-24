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Новости

Новости часа: кабмин выделит регионам 2 млрд руб на восстановление дорог после паводков

Новости часа: кабмин выделит регионам 2 млрд руб на восстановление дорог после паводков

Новости часа: около 350 пар заключили браки в Москве в День защитника Отечества

Шесть человек погибли в ДНР за сутки после обстрелов ВСУ

Новости часа: жителям Донецка рекомендовали не выходить из домов без необходимости

Новости часа: украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Москвичам рассказали о главных событиях 23 февраля

Новости часа: один человек погиб и один ранен при обстреле села в Белгородской области

Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Белгороде

Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения – Хуснуллин

Российский военный самолет упал в Белгородской области

Правительство РФ выделит 2 миллиарда рублей регионам на восстановление автодорог после паводков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С 1 марта шашлыки можно жарить на даче всего в 5 метрах от дома, сообщили в МЧС РФ.

Более 2 миллионов квадратных метров недвижимости построили в Москве с начала 2023 года, сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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