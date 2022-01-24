Ограничения по COVID-19 ужесточили в Бурятии

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.

В Бурятии ужесточают ограничения, они будут действовать до 14 февраля. На дистанционный режим переводят школы и другие образовательные учреждения в Улан-Удэ и еще нескольких районах. Закрывают банкетные залы, ночные клубы.

Общепит теперь будет работать только до 23:00. В торговых центрах закрывают детские игровые, отменяют спортивные занятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.