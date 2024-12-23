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23 декабря, 08:30

Новости

Новости регионов: в Ивановской области стартует фестиваль "Русское Рождество"

Новости регионов: в Ивановской области стартует фестиваль "Русское Рождество"

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В Ивановской области готовятся отпраздновать Рождество в атмосфере дореволюционной России. В Шуе стартует фестиваль "Русское Рождество". Там гостям предлагают послушать пение Сретенского хора, посетить выставки и лекции на тему этого светлого праздника, интерактивные спектакли и мастер-классы. Также будет работать ярмарка с угощениями. Тематические экспозиции появятся и на железнодорожных вокзалах области.

В 2025 году молодежными столицами России станут Омск и Пермь. На этот статус претендовали 17 городов. Сначала определили пять финалистов. Ими стали Новый Уренгой, Томск, Хабаровск, Пермь и Омск. Выбирали впервые на портале "Госуслуги". Голосовать за город, где у жителей есть постоянная прописка, было нельзя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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