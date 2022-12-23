Новости регионов: в Приморье выпало от четырех до шести месячных норм осадков

В девять районов Приморья невозможно проехать из-за снегопада. В нескольких частях за двое суток выпало от четырех до шести месячных норм осадков. Метель в регионе бушует с 21 декабря. Без света сидят несколько тысяч жителей, внутренние авиарейсы отменены, а поезда отстают от графика минимум на час. Дорожные службы чистят трассы, но поскольку буран продолжается, некоторые участки до сих пор доступны только для подготовленных машин. В прибрежной части края порывы ветра доходят до 30 метров. В Кавалеровском и Дальнегорском округах объявлен режим ЧС.

Более 10 машин столкнулись под Владивостоком. ДТП произошло возле низководного моста со стороны полуострова Де-Фриз. Часть автомобилей застряла в сугробах, а часть выстроилась в ряд. О пострадавших информации пока нет. Возможность проехать остается, но перед местом аварии уже собрался двухкилометровый затор.

Сильный ветер снес часть стены городской спортивной школы на острове Кунашир. Из-за урагана пострадала угловая часть здания, где находится бассейн. Обломки конструкции практически вдавило внутрь помещения. В это время в бассейне никого не было, так что никто не пострадал. Ремонтировать будут после того, как погода нормализуется.

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