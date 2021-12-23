Новости России: на Сахалине автомобили выстроились в очередь за бензином

На Сахалине, чтобы заправиться, надо пройти настоящий квест. Люди по полдня проводят в поисках топлива – ездят от заправки к заправке. Если же его удается найти, то придется постоять в гигантском заторе. Ажиотаж на АЗС всего несколько дней, но уже, по словам водителей, кое-где привел к росту цен. Ситуацию в топливной компании объяснили высоким спросом. И тем, что жители скупают бензин и дизель впрок перед праздниками. Наладить поставки обещают в ближайшее время, а пока ожидающие водители предлагают "продать место" в очереди.

Жительница Уссурийска протаранила супермаркет. Она неудачно развернулась на парковке. Настолько неудачно, что влетела прямо в главный вход магазина. Дверь разлетелась на мелкие осколки, покупатели и персонал были сильно напуганы. Водитель не пострадал. Женщина свой поступок объяснила сильной усталостью. Однако за ремонт магазина все-таки придется заплатить.

Коммунальные службы в Крыму не справляются с последствиями аномальной погоды. В регионе транспортный коллапс. Автомобилисты вынуждены ползти по дорогам на минимальной скорости и терять время в многочасовых заторах. В Ялте не ходят даже автобусы. Приостановлена работа школ и детских садов, а работников отпускают домой раньше. В такую погоду некоторые дома остались без света и отопления. Снегопады, прошедшие в юго-западном Крыму в последние двое суток, помогли пополнить запасы водохранилища, питающего Севастополь. Это улучшит ситуацию с водоснабжением следующим летом.