Новости России: на Сахалине автомобили выстроились в очередь за бензином

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На Сахалине, чтобы заправиться, надо пройти настоящий квест. Люди по полдня проводят в поисках топлива – ездят от заправки к заправке. Если же его удается найти, то придется постоять в гигантском заторе. Ажиотаж на АЗС всего несколько дней, но уже, по словам водителей, кое-где привел к росту цен. Ситуацию в топливной компании объяснили высоким спросом. И тем, что жители скупают бензин и дизель впрок перед праздниками. Наладить поставки обещают в ближайшее время, а пока ожидающие водители предлагают "продать место" в очереди.
Жительница Уссурийска протаранила супермаркет. Она неудачно развернулась на парковке. Настолько неудачно, что влетела прямо в главный вход магазина. Дверь разлетелась на мелкие осколки, покупатели и персонал были сильно напуганы. Водитель не пострадал. Женщина свой поступок объяснила сильной усталостью. Однако за ремонт магазина все-таки придется заплатить.
Коммунальные службы в Крыму не справляются с последствиями аномальной погоды. В регионе транспортный коллапс. Автомобилисты вынуждены ползти по дорогам на минимальной скорости и терять время в многочасовых заторах. В Ялте не ходят даже автобусы. Приостановлена работа школ и детских садов, а работников отпускают домой раньше. В такую погоду некоторые дома остались без света и отопления. Снегопады, прошедшие в юго-западном Крыму в последние двое суток, помогли пополнить запасы водохранилища, питающего Севастополь. Это улучшит ситуацию с водоснабжением следующим летом.
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