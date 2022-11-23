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Сотрудники МЧС РФ обеспечивают водой жителей Донбасса

Сотрудники МЧС РФ обеспечивают водой жителей Донбасса

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Сотрудники МЧС России обеспечивают водой жителей Донбасса. Из-за обстрелов ВСУ многие коммуникации разрушены, их до сих пор не удается восстановить. Поэтому в города и села приезжают пожарные автоцистерны.

Одна из них снабжает медицинский центр в Донецке. Техническая вода также требуется для бесперебойной работы котельных. Также в Донецке и Макеевке работают шесть станций комплексной очистки.

Всего с конца февраля в Донбасс доставлено 87 тысяч тонн технической воды и больше 28 тысяч кубометров питьевой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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