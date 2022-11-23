Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Новости

Новости регионы: улицы Ростова-на-Дону затопило после сильного ливня

Новости регионы: улицы Ростова-на-Дону затопило после сильного ливня

Еще три беспилотника сбиты в акватории Севастополя – Развожаев

БПЛА пытались атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе

Непогода в регионах РФ и закрытие участка Калужско-Рижской линии метро Москвы

Дежурные силы ПВО начали работать в Севастополе – Развожаев

Новости часа: "Россети" зафиксировали отключения электричества в семи регионах РФ

Движение городских троллейбусов остановлено из-за гололеда в Воронеже

Новости часа: москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды

Жители Новороссийска показали кадры прилетевших на зиму лебедей

Новости регионов: прорыв трубы произошел у здания университета в Екатеринбурге

Улицы Ростова-на-Дону затопило после сильного ливня. Ливневки не справились с количество осадков, и потоки хлынули на проезжую часть. Машины глохли в глубоких лужах, город встал в длинные заторы. Ситуация осложнялась также сильным ветром до 24 метров в секунду.

Самый большой и мощный атомный ледокол "Якутия" спустили на воду в Санкт-Петербурге. На нем уже установили ядерные реакторы и почти все основное оборудование. После спуска "Якутию" будут достраивать на специальной набережной Балтийского завода. Параллельно на предприятии продолжат строительство еще одного ледокола, который будет называться "Чукотка".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика