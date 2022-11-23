Новости регионы: улицы Ростова-на-Дону затопило после сильного ливня

Улицы Ростова-на-Дону затопило после сильного ливня. Ливневки не справились с количество осадков, и потоки хлынули на проезжую часть. Машины глохли в глубоких лужах, город встал в длинные заторы. Ситуация осложнялась также сильным ветром до 24 метров в секунду.

Самый большой и мощный атомный ледокол "Якутия" спустили на воду в Санкт-Петербурге. На нем уже установили ядерные реакторы и почти все основное оборудование. После спуска "Якутию" будут достраивать на специальной набережной Балтийского завода. Параллельно на предприятии продолжат строительство еще одного ледокола, который будет называться "Чукотка".

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