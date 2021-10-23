В районе Сочи местные жители перекрыли дорогу – люди второй день выступают против одностороннего движения на трассе от Адлера до Красной поляны. Это та самая магистраль, где произошла авария с участием Ксении Собчак.

На днях там отменили встречное движение, что вызвало бурю недовольства. Люди стали проводить в дороге не 20 минут, как раньше, а все два часа из-за огромных заторов. Десятки человек вышли на акцию протеста. В итоге было решено отменить односторонннее движение и вернуть прежнюю схему. В администрации Сочи заявили, что все дальнейшие изменения будут проводиться с учетом мнения местных жителей.

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