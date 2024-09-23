Новости регионов: в Сочи предупредили о формировании смерчей над морем

Власти Сочи объявили штормовое предупреждение. В свою очередь, синоптики предупреждают о формировании смерчей над Черным морем, порывы ветра могут достичь 27 метров в секунду. Кроме того, в регионе ожидают резкий подъем уровня воды в реках, а в горах возможен сход селевых потоков.

Также стало известно, что на побережье Японского моря, в районе города Фокино в Приморском крае, прибило сотни морских звезд. По мнению экспертов, к массовой гибели иглокожих могли привести несколько причин: заболевания, изменение солености воды или загрязнение ее от деятельности человека.

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