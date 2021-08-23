Новости России: в Хабаровском крае из-за паводка затопило 35 населенных пунктов

В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре подтопленными оказались жилые дома, приусадебные участки и дороги в 35 населенных пунктах. По прогнозам МЧС, ситуация может осложниться. Синоптики говорят о дождях, которые будут заливать регион ближайшие несколько дней. И если сейчас уровень Амура в районе Хабаровска 604 сантиметра, то после обильных осадков он может подняться до 650 сантиметров. А это значит, что будут новые подтопления.

Городские власти и прокуратура занялись ситуацией в оздоровительном лагере "Зори Анапы". О массовом заболевании детей сообщали многие СМИ. В социальных сетях появились ролики, где дети жаловались, что многие из них подхватили ротавирус, вот только лечить их никто не собирается. Детей закрыли в отдельном корпусе и давали только активированный уголь. В самом лагере после недавних проливных дождей до сих пор стоит вода. Мотопомпы, которые должны были ее откачать, не работают. Дети говорят, что прорвало канализацию, и вокруг плохо пахнет. В настоящее время в лагере "Зори Анапы" находятся 497 детей.

Под Самарой восстановили движение трех поездов между Москвой, Орском и Оренбургом, которое было прервано из-за лесного пожара. Он бушует на площади в 100 гектаров. Всего же огонь прошел более 5 тысяч гектаров. Охвачен пожаром и национальный парк "Бузулукский бор". Оттуда пламя перекинулось на два села – Немчанка и Коноваловка, – где сгорели десятки домов. Пострадали три человека. На помощь пожарным отправляют военных. Предполагают, что виновниками природного пожара стали местные жители, которые жгли сухую траву у себя на участках.

В Якутию отправится первый мобильный медицинский отряд для оказания помощи пострадавшим при тушении пожаров. Летят 25 врачей различных специальностей. В Якутии их уже ждут более 500 человек. У них ожоги роговицы глаз и открытых частей тела, дыхательная недостаточность и другие проблемы со здоровьем. Кроме того, в помощи нуждаются и пациенты с коронавирусной инфекцией. Летят в Якутию и добровольцы, которые продолжат борьбу с огнем. Работать в регионе такие мобильные отряды врачей и волонтеров будут как минимум до октября.

В Казани посетители парка развлечений больше получаса провисели вниз головой на высоте 40 метров. Аттракцион "Бустер" стал по-настоящему экстремальным, когда сломался. Эта карусель делает девять оборотов в минуту, но что-то пошло не так, и люди застряли наверху. Предполагают, что аттракцион мог остановиться из-за заевшего механизма, хотя открыли его совсем недавно, в начале июля. Людей в итоге спустили, а в парке заявили, что никакой поломки не было.

Талисман Петербургского экономического форума, краб Юрий, ушел в родную стихию – в Баренцево море у села Териберка. Об этом говорится на странице Юрия в Instagram. Краба, который вернулся из Питера, поместили в специальный контейнер и загрузили на катер, а затем выпустили у побережья Териберки. Ранее ходили слухи, что краба, который на форуме стал неофициальным членом делегации Мурманской области, после этого самого форума съели. Но Юрий в своем аккаунте опроверг эту информацию.