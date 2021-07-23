Новости России: в Забайкальском крае подтоплено почти 400 домов

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Железнодорожный мост обрушился на Транссибирской железнодорожной магистрали в Забайкалье. Движение поездов остановлено. Подтоплены почти 400 домов. Жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Самая сложная ситуация сложилась в селе Алеур, где вода поднялась на 2,5 метра. В Чернышевском районе разрушены четыре автомобильных моста, а пятый подмыт. По последним данным, уровень воды сейчас снижается.
Дым от лесных пожаров в Якутии достиг территории США. Об этом сообщают американские телеканалы. Якобы из-за сильного ветра частицы гари обнаружили на Аляске. Тем временем сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем. Потушить лес пока не удается, однако получилось не подпустить огонь к населенным пунктам.
В Башкирии ураган сорвал крышу магазина. Сильный ветер раскидал обломки по округе. Под дождь из кровельных материалов попала 14 летняя девочка, которая проходила мимо. Удар оказался сильным. Пострадавшую увезли в больницу. Врачи говорят, что сейчас она находится в тяжелом состоянии.
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