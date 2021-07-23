Туристы покидают Черное море из-за непогоды

Черное море опять заштормило, туристы начали покидать курорты. В Кабардинке, по словам очевидцев, волны поднимаются на несколько метров.

Спасателям там сейчас приходится вызволять отдыхающих из воды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.