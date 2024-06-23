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Новости

23 июня, 11:15

Новости

Новости регионов: отдыхающим в Анапе запретили купаться в море

Новости регионов: отдыхающим в Анапе запретили купаться в море

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В Анапе отдыхающим запретили купаться в море. Дело в том, что на курорте резко похолодало и температура воды снизилась до 16 градусов. Теперь сотрудники городских служб следят за тем, чтобы люди не заходили в море. Это может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни.

Уральский регион уходит под воду. Мощные ливни накрыли окрестности Екатеринбурга и Челябинска. Там объявлено штормовое предупреждение. В столице среднего Урала подтопило несколько улиц, остановлено движение трамваев, сильным ветром снесло несколько деревьев.

А в Тюмень пришла "метель" из тополиного пуха. Он образовал на дорогах и тротуарах настоящие сугробы. Людей, страдающих аллергией, просят по возможности не выходить на улицу и запастись необходимыми лекарствами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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