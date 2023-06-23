Новости регионов: над Черным морем заметили "парящий" в небе корабль

Над Черным морем вновь "взлетел" корабль. Необычное оптическое явление наблюдали отдыхающие на берегу Сочи. Гигантский круизный лайнер буквально парил над водной гладью. Фата-моргана появляется, когда атмосфера разделяется на теплые и холодные слои. Это чередование и создает эффект полета.

Град размером с куриное яйцо выпал в Хакасии. Удары были настолько сильные, что пробивало лобовые стекла машин, а металлические части покрылись вмятинами. На некоторых домах треснул шифер на крышах. Урожай в этом году под угрозой, заявили жители.

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