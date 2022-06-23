В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за смерчей

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за возможности выхода смерчей на сушу. Стихия уже натворила много проблем. Например, в Лазаревском районе смерч разрушил пирс. Повреждены линии электропередач, повалены деревья.

Прогноз и дальше – неутешительный. Ожидаются дожди с ветром, град и опасный подъем уровня воды в реках. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.