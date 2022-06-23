Интенсивность волн на курорте в Сочи достигла 5 баллов

В Сочи в данный момент бушует шторм. Интенсивность волн достигает 5 баллов, сообщили в Гидрометцентре.

Городские пляжи закрыты для купания. На береговой линии подняты черные и красные флаги. На курорте до 24 июня действует штормовое предупреждение. В прогнозе – сильные дожди с градом, грозы и ветер до 22 метров в секунду.

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