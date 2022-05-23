Мощный снегопад обрушился на Башкирию. Как сообщают синоптики, за пару часов снежный покров вырос на несколько сантиметров.

В Башкирии действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, на смену снегопаду придут проливные дожди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.