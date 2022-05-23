В Самаре установили рекорд по массовому вращению людей в танце

В Самаре установили рекорд по массовому вращению. В танце на площади Куйбышева кружились одновременно 484 человека, облаченные в национальные костюмы.

В массовом флешмобе приняли участие как коллективы Самарской области, так и других регионов. Число участников специалист книги рекордов России подсчитывал с помощью счетчика. А синхронность танца организаторы контролировали со сцены.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.