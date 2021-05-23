Новости России: нападение льва на дрессировщика в Новосибирской области

В Краснодаре полицейские устанавливают личность и мотивы мужчины, который преследовал ученицу младших классов. Поводом стало видео, которое попало в социальные сети. На кадрах видно, что мужчина стоит у подъезда, а когда к двери подходит ребенок, он идет за ней. Девочка решает не заходить с ним в подъезд и ждет несколько минут. Все это время незнакомец стоял под лестницей и выжидал школьницу. Он проследовал за ней на второй этаж. При этом на видео запечатлены действия странного характера со стороны мужчины. Ребенок не пострадал. Тем не менее, инцидентом заинтересовались в Следственном комитете.

В Новосибирской области львы чуть не загрызли дрессировщика на глазах у зрителей. Случилось это во время выступления гастролирующего Уральского цирка. Две львицы вышли на арену и начали кататься по полу. Как только к ним приблизился дрессировщик, одна из них резко подбежала к нему и вцепилась когтями в ногу. Сотрудники цирка через решетку отогнали львицу, но она снова напала и повалила дрессировщика на землю. У мужчины раны на руках и ногах. Он заявил, что агрессивная львица больше не будет участвовать в представлениях, ее хотят поменять на львенка из зоопарка. Вторая более спокойная хищница останется в цирке.

Истощенную белую медведицу из Якутии отправили в Москву военно-транспортным самолетом. Животное вышло к домам жителей в одном из якутских поселков. Специалисты установили, что медведица в очень плохом состоянии и просто погибнет без помощи людей. Ее изловили и в специальной клетке погрузили в самолет Минообороны. В гражданский лайнер клетка просто не проходила. В столице медведицу примет Московский зоопарк, где она пройдет реабилитацию.

В Горно-Алтайске выпускники одной из школ пришли поздравить свою учительницу с рождением ребенка. Они станцевали вальс под окнами роддома и подарили преподавателю букет цветов. Видео с поздравлением выложили в TikTok и ролик уже набрал более шести миллионов просмотров. Учительница назвала такое поздравление лучшим подарком к дню рождения ее сына.