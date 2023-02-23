Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Белгороде

Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества для членов семей участников СВО прошел в Белгороде. Его также посетили ветераны ВОВ и локальных конфликтов.

Зрители пели вместе с артистами, аплодировали стоя и долго не отпускали исполнителей. Яркой частью программы стало выступление Эмиля Кадырова, солиста театра Александра Градского. Он исполнил песни из репертуара Муслима Магомаева, Николая Носкова и Ильи Резника.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

