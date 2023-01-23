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Москвичам показали самые холодные регионы России

Москвичам показали самые холодные регионы России

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Аномальные морозы продолжают испытывать жителей российских регионов. Холоднее всего в данный момент на Ямале, в северных районах полуострова в ночные часы отметки термометров добираются до минус 55 градусов.

А в Якутии температура на улице опустилась до 45 градусов мороза. Кроме того, побиты температурные рекорды в Амурской и Кемеровской областях, Красноярском и Хабаровском краях, а также в Приморье.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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