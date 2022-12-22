Новости регионов: сильный снегопад прошел в Приморье

Сильный снегопад прошел в Приморье. В девяти районах выпало больше месячной нормы осадков. Из-за снега нарушено электроснабжение ряда населенных пунктов. Энергетики начали устранять последствия аварий. Но ситуация осложняется тем, что дороги завалило и добраться до мест обрывов можно не везде. Штормовое предупреждение объявлено и на 22 декабря. По данным синоптиков, снегопады продолжатся.

Ледяной дождь зафиксировали в Петербурге. Город сразу стал одним большим катком. Чтобы пройти по улице, пешеходам приходилось держаться за стены и друг за друга. Слоем льда покрылись здания, а ветви деревьев скрыли прозрачные коконы. В соцсетях появились не только фото и видео, но и многочисленные комментарии. Жители Северной столицы просят посыпать песком лед.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.