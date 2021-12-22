Москвичам рассказали о событиях из жизни российских регионов

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Крупный пожар произошел на газопроводе под Челябинском. Спасатели перекрыли участок газопровода протяженностью 16 километров. Горение удалось ликвидировать.
В Томске задержали поджигателя супермаркета. Пироман облил жидкостью для розжига новогодний отдел магазина. Внутри раздавались залпы фейерверков, а огонь распространился более чем на 5 тысяч квадратных метров. Оказалось, что мужчина устроил поджог из-за увольнения.
Жительница Республики Коми получила штраф за непристегнутый ремень. Также она послушала молитву от сотрудника ГИБДД. Инспектор составил протокол, но требования кодекса зачитал по-церковному. В отношении сотрудника начата проверку.
В Анапе решили утихомирить всех противников 5G. Сотовую вышку замаскировали под новогоднюю ель. Многометровую железную елку установили рядом с мэрией среди других деревьев. Опору задекорировали по-новогоднему, чтобы она вписывалась в окружающую среду, пояснили в администрации. Подобный декор будет применяться на курорте и при установлении других опор сотовой связи в зависимости от локации.
Столбики термометров в Якутии опустились почти до -50 градусов. На полюсе холода Оймяконе – -55. В школах отменены занятия, некоторые предприятия перешли на сокращенный режим работы. Однако для местных рыбаков это не повод оставаться дома. На кадрах видно, как мужчины вытаскивают тонны добычи из сетей.
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