Москвичам рассказали о событиях из жизни российских регионов

Крупный пожар произошел на газопроводе под Челябинском. Спасатели перекрыли участок газопровода протяженностью 16 километров. Горение удалось ликвидировать.



В Томске задержали поджигателя супермаркета. Пироман облил жидкостью для розжига новогодний отдел магазина. Внутри раздавались залпы фейерверков, а огонь распространился более чем на 5 тысяч квадратных метров. Оказалось, что мужчина устроил поджог из-за увольнения.

Жительница Республики Коми получила штраф за непристегнутый ремень. Также она послушала молитву от сотрудника ГИБДД. Инспектор составил протокол, но требования кодекса зачитал по-церковному. В отношении сотрудника начата проверку.

В Анапе решили утихомирить всех противников 5G. Сотовую вышку замаскировали под новогоднюю ель. Многометровую железную елку установили рядом с мэрией среди других деревьев. Опору задекорировали по-новогоднему, чтобы она вписывалась в окружающую среду, пояснили в администрации. Подобный декор будет применяться на курорте и при установлении других опор сотовой связи в зависимости от локации.

Столбики термометров в Якутии опустились почти до -50 градусов. На полюсе холода Оймяконе – -55. В школах отменены занятия, некоторые предприятия перешли на сокращенный режим работы. Однако для местных рыбаков это не повод оставаться дома. На кадрах видно, как мужчины вытаскивают тонны добычи из сетей.