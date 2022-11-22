Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

22 ноября, 21:00

Новости

Непогода в регионах РФ и закрытие участка Калужско-Рижской линии метро Москвы

Непогода в регионах РФ и закрытие участка Калужско-Рижской линии метро Москвы

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В Воронеже ледяной коркой покрылись деревья и дороги. Утром там остановили движение троллейбусов из-за из-за обледенения контактных сетей. Электротранспорт ходит с перебоями в городе уже второй день. В Курской области из-за непогоды более 30 населенных пунктов временно отключили от энергоснабжения.

С 3 по 7 декабря будет закрыт участок Калужско-Рижской линии от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек".
Это необходимо для строительства второго перегонного тоннеля новой Троицкой линии. Он пройдет, в том числе, под участком оранжевой линии.

Российский газ, предназначенный для транзита в Молдавию, оседает на Украине. С таким заявлением выступил "Газпром". По данным компании, на приграничной станции Суджа закачивается тот объем топлива, который определен по контракту с компанией "Молдовагаз". Но после прохождения через Украину газа становится значительно меньше.

На Украине практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций – страна испытывает дефицит мощностей. Избежать коллапса помогают только ежедневные отключения электричества. Об этом заявило руководство "Укрэнерго".

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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