Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

22 ноября, 16:45

Общество

Новости часа: "Россети" зафиксировали отключения электричества в семи регионах РФ

Новости часа: "Россети" зафиксировали отключения электричества в семи регионах РФ

Движение городских троллейбусов остановлено из-за гололеда в Воронеже

Новости часа: москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Энергетики фиксируют аварийные отключения электроэнергии из-за непогоды в семи российских регионах. Об этом сообщили "Россети".

Более чем на 14% снизилась смертность в ДТП на дорогах Москвы в 2022 году. Такое заявление сделали в ГИБДД.

Комплекс мероприятий в рамках Дня Героев Отечества пройдет в Москве с 5 по 9 декабря. Об этом сообщили столичные власти.

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