Новости часа: "Россети" зафиксировали отключения электричества в семи регионах РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Энергетики фиксируют аварийные отключения электроэнергии из-за непогоды в семи российских регионах. Об этом сообщили "Россети".

Более чем на 14% снизилась смертность в ДТП на дорогах Москвы в 2022 году. Такое заявление сделали в ГИБДД.

Комплекс мероприятий в рамках Дня Героев Отечества пройдет в Москве с 5 по 9 декабря. Об этом сообщили столичные власти.