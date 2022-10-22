Кубань приняла уже несколько поездов с жителями Херсонской области

МЧС России совместно с властями Херсонской области, Крыма и Краснодарского края организовали встречу и размещение жителей Херсонской области. В Анапе встретили еще несколько поездов: Кубань приняла уже более трех тысяч вынужденных переселенцев.

Временный дом людям обеспечат в пунктах временного размещения, которые развернули на базе оздоровительных центров Краснодарского края. Между тем пока спасатели помогают людям погрузить багаж в автобусы, распределяют по местам временного проживания.

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