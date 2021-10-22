В Крыму ужесточают антиковидные меры. Теперь для заселения в отели необходимы QR-код и ПЦР-тест. Такое решение принял глава республики.

Также QR-коды нужно будет предъявлять для посещения театров, музеев, выставок, фитнес-центров, бассейнов и СПА во Владимирской области с 30 октября по 7 ноября. Со следующих выходных будут проверять документы рестораны и отели.

В Тульской области без кода не обслужат в кафе и не позволят заняться спортом в фитнесс-центрах и бассейнах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.