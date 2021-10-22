Петербург накрыла непогода

Непогода в Петербурге и Ленинградской области усиливается. Синоптики говорят, что ветер в акватории Финского залива разогнался до 33 километров в час, а это характерно для урагана.

По данным метеослужб, в Петербурге порывы ветра достигают 16 метров в секунду, в Кронштадте и в некоторых районах Ленинградской области – 24 метра в секунду.

Продолжается подъем уровня воды в заливе и устье Невы. Ночью были закрыты затворы комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений. В городе и Ленинградской области нельзя гулять в парках и скверах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.