Энергетики восстановили свет в более чем 100 населенных пунктах Дагестана

После проливных дождей в Дагестане энергетики устранили повреждения на энергообъектах и восстановили электроснабжение более чем в 100 населенных пунктах. В республике за сутки выпала месячная норма осадков.

Ливневки не справлялись с потоком воды, и местами улицы оказались полностью затоплены. Подтопило первые этажи домов, временно отключались подстанции, пострадали банкетные залы и туристические маршруты.

