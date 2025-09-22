22 сентября, 22:15Регионы
Энергетики восстановили свет в более чем 100 населенных пунктах Дагестана
После проливных дождей в Дагестане энергетики устранили повреждения на энергообъектах и восстановили электроснабжение более чем в 100 населенных пунктах. В республике за сутки выпала месячная норма осадков.
Ливневки не справлялись с потоком воды, и местами улицы оказались полностью затоплены. Подтопило первые этажи домов, временно отключались подстанции, пострадали банкетные залы и туристические маршруты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.