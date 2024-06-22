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22 июня, 16:15

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Новости регионов: свечи в рамках акции "Завтра была война" зажгли в Волгограде

Новости регионов: свечи в рамках акции "Завтра была война" зажгли в Волгограде

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Свечи в рамках акции "Завтра была война" зажгли в Волгограде на Мамаевом кургане. При этом на большом экране, установленном у памятника "Родина-мать зовет", появились портреты героев второй мировой войны и спецоперации в Донбассе.

Между тем траурная церемония прошла на центральной площади Махачкалы. Сотни людей собрались там, чтобы зажечь свечи и почтить память жертв Великой Отечественной войны.

В свою очередь, в Новокузнецке в день траура зажглись "Огненные картины войны". Более 200 горожан собрались на бульваре Героев, чтобы зажечь более 8000 свечей, воссоздавая фрагмент изображения "Тыл – фронту".

Кроме того, огненные картины зажигали в этот день в Донецкой народной республике. Там акция прошла на Саур-Могиле. Из свечей образовали фигуры двух воинов-освободителей – советских времен и наших дней. Под изображением появилась надпись "Донбасс помнит".

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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