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22 июня, 09:15

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Акции в День памяти и скорби прошли по всей России

Акции в День памяти и скорби прошли по всей России

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В День памяти и скорби по всей России и за рубежом прошли памятные мероприятия, в которых приняли участие более 1 миллиона человек.

«Волонтеры Победы», партия «Единая Россия», представители патриотических организаций и граждане зажгли картины из свечей, посвященные войне, чтобы почтить память советских граждан, внесших вклад в победу. Огненные картины были объединены одной общей темой: «Трагедии и Победы региона (страны) в годы войны».

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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