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Новости регионов: снежный буран накрыл якутский поселок Тикси

Новости регионов: снежный буран накрыл якутский поселок Тикси

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Якутский поселок Тикси накрыл буран. В мае здесь сохраняются морозы: при норме в -5 градусов днем могут зафиксировать почти 20 градусов мороза. Однако осадки в мае здесь бывают редко. Даже по меркам самого северного порта, которым является Тикси, подобная погода нетипична.

153 пассажира спасли с экскурсионного теплохода "Александр Свирский". Он следовал из Москвы в Тверь, и по пути у него из строя вышел генератор. В числе тех, кто находился на борту, были маломобильные люди и дети. На помощь немедленно выдвинулись подразделения МЧС. Они отбуксировали судно к пристани в Конакове, где уже были готовы автобусы, на которых туристов отправили в пункт назначения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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