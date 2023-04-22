Новости часа: в Белгороде эвакуируют более трех тысяч человек из-за авиабомбы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Белгороде эвакуируют более трех тысяч человек из-за авиабомбы рядом с местом падения авиаснаряда. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска, сообщили в Минобороны РФ.

В Москве выдали более 13 миллионов продуктовых наборов на молочных кухнях с начала 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.