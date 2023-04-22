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Новости часа: в Белгороде эвакуируют более трех тысяч человек из-за авиабомбы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Белгороде эвакуируют более трех тысяч человек из-за авиабомбы рядом с местом падения авиаснаряда. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска, сообщили в Минобороны РФ.
В Москве выдали более 13 миллионов продуктовых наборов на молочных кухнях с начала 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.