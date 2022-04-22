В Московской и Брянской областях сохраняется сложная ситуация с паводками – МЧС

В МЧС рассказали о развитии ситуации с паводками. Наиболее сложная обстановка остается в двух областях – Брянской и Московской.

В зону подтопления в Брянской области попали более 500 приусадебных участков. Местным жителям помогают спасатели, пожарные и добровольцы. В непроходимых местах организовали лодочную переправу.

На такие же меры пришлось пойти в Подмосковье. В районе Луховиц отрезаны два населенных пункта. Продукты и медикаменты туда доставляют на катерах.

Всего в столичном регионе под водой оказались десять дорог и более 200 приусадебных участков. К подтоплениям привело активное таяние снега.

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