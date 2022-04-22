Сезон фонтанов открылся в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 21 апреля открыли сезон фонтанов. Торжественную церемонию провели перед зданием Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.

Там заработал комплекс, который долгие годы находился в аварийном состоянии. Реконструкцию начали в июле 2021 года.

В Санкт-Петербурге заработает еще 61 фонтан, а в мае запустят пять музыкально-водных комплексов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

