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В Бурятии чиновник предложил сиротам самим заработать на жилье

В Бурятии чиновник предложил сиротам самим заработать на жилье

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В Бурятии депутат Народного хурала посоветовал сиротам самим позаботиться о жилье. Такое заявление было сделано на встрече с возмущенными выпускниками детского дома.

Примерно 150 человек пожаловались в прокуратуру, что десятилетиями не могут получить положенные по закону квартиры. А те, что им предлагают либо находятся в очень отдаленных районах, либо вовсе не пригодны для проживания. Но вместо того, чтобы искать решение, народный избранник заговорил о карме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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