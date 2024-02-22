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Новости

Новости

22 февраля, 20:00

Новости

Российский экологический оператор начал проверку на мусорных полигонах рядом с аэропортами

Российский экологический оператор начал проверку на мусорных полигонах рядом с аэропортами

Крупный пожар на производстве лакокрасочных покрытий произошел в Волгограде

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Российский экооператор начал проверку на мусорных полигонах рядом с аэропортами. Там будут искать птиц, так как в последнее время число инцидентов с самолетами из-за пернатых увеличилось. Ведомство проверит все полигоны в 52 регионах, которые находятся в радиусе 15 километров от взлетно-посадочных полос. Обследования должны завершиться до 1 сентября.

Тем временем крупный пожар произошел в Волгограде. Загорелся цех по производству лакокрасочных покрытий. По данным регионального МЧС, пламя охватило 450 квадратных метров кровли. Погибших и пострадавших, по сообщениям спасателей, нет.

Кроме того, отца, мать и двоих детей сняли с рейса Москва – Коломбо. Причиной этого стало агрессивное поведение взрослых, которые полезли в драку. Представители авиакомпании заявили, что на борт мужчина и женщина поднялись в нетрезвом виде, несмотря на наличие двоих детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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