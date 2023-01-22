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Новости регионов: кошки в квартире в Обнинске и драка в общежитии Екатеринбурга

Новости регионов: кошки в квартире в Обнинске и драка в общежитии Екатеринбурга

СК начал проверку после инцидента с застрявшим в горах Сочи аэростатом

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Почти 100 кошек обнаружили в квартире в Обнинске приставы. Дверь вскрыли после многочисленных жалоб соседей. У животных были каша и вода, вместо лотков на полу лежали пеленки. Хозяйка, как рассказали очевидцы, там не живет, но питомцев навещает, периодически принося новых.

В Екатеринбурге в общежитии подрались студенты. Драка была настолько массовой, что ей заинтересовалась полиция. По данным ведомства, инициаторами ссоры стали иностранцы. Словесная перепалка быстро переросла в обмен ударами.

Действительно незабываемой стала экскурсия для туристов в Сочи. Они отправились в путь на воздушном шаре, а вернулись на вертолете МЧС. Аэростат застрял в горах на высоте 2 тысячи метров. Он зацепился за дерево и повис. На помощь людям вылетели спасатели.

В Якутии зажгли огонь игр "Дети Азии". Торжественная церемония прошла у подножия Ленских столбов. Мероприятию не помешал даже экстремальный мороз в минус 50 градусов. На следующей неделе в специальной колбе огонь привезут в Кузбасс, откуда начнется его шествие по всем территориям проведения игр.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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