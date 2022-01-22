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Москва 24

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Регионы

09:15

Новости регионов: снегопад в Новороссийске и наводнение в Крымском районе

регионы погода видео Роман Карлов

Из-за обильного мокрого снега и гололедицы в Новороссийске закрыли перевал Волчьи ворота. Дорожные службы расчищают проезжую часть и помогают застрявшим машинам.

В Крымском районе Краснодарского края готовятся эвакуировать жителей одного из сел. Уже пригнали десятки автобусов. Там поднялся уровень воды после продолжительного снегопада.

Непогода и в Анапе. Пикник с видом на Черное море сейчас не устроишь, однако этим попытался заняться один из местных жителей. Но весь его чай просто сдуло ветром. Так мужчина, видимо, проверял силу порывов ветра.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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