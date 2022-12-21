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Новости

21 декабря, 18:15

Общество

Новости часа: в Ростовской области введен запрет на использование беспилотников

Новости часа: в Ростовской области введен запрет на использование беспилотников

Ледяные дожди прошли в Санкт-Петербурге

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Путин запустил Ковыктинское месторождение в Иркутской области

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Первая смерть от гриппа зарегистрирована в Пензенской области

Жителей новых регионов России включили в программу высокотехнологичной помощи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Ростовской области ввели запрет на использование беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

Препаратов ибупрофена для детей на рынке РФ достаточно, производство и поставки продолжаются. Об этом сообщил Росздравнадзор.

МКС уклонилась от космического мусора с помощью двигателей корабля "Прогресс". Об этом рассказали в "Роскосмосе".

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регионымедицинаобществонаукавидеоНаиль Губаев
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