Новости часа: в Ростовской области введен запрет на использование беспилотников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Ростовской области ввели запрет на использование беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

Препаратов ибупрофена для детей на рынке РФ достаточно, производство и поставки продолжаются. Об этом сообщил Росздравнадзор.

МКС уклонилась от космического мусора с помощью двигателей корабля "Прогресс". Об этом рассказали в "Роскосмосе".