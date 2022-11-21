Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Общество

Авторы жалобы на цирк с Хагги Вагги в Югре надеются повлиять на продажу игрушек

Авторы жалобы на цирк с Хагги Вагги в Югре надеются повлиять на продажу игрушек

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Инициатор коллективной жалобы на номер с Хагги Вагги красноярского цирка "Барнео", гастролирующего в Ханты-Мансийском автономном округе, заявил, что недовольство вызвало отсутствие возрастного ограничения на афишах, а своим обращением общественники хотят повлиять на продажу плюшевых монстров в магазинах. Ранее родители в Сургуте пожаловались в региональную прокуратуру на опасных для детской психики хоррор-персонажей в номере гастролирующего в регионе цирка.

Владимир Путин подписал указ об учебно-производственных комплексах при колледжах. Такой документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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