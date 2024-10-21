Новости регионов: подсветка обновлена на мосту "Миллениум" в Казани

В Казани на мосту "Миллениум" обновили подсветку в преддверии саммита БРИКС. Мост освещается переливающимися синими и голубыми оттенками. Светодиоды установлены на тросах и на опорах моста. Саммит стартует 22 и продлится до 24 октября. Приглашены около четырех десятков стран.

В Саратове во время рейса загорелся трамвай. Пламя охватило вагон изнутри. Как сообщают очевидцы, пассажиры успели самостоятельно эвакуироваться. В качестве предварительной причины называют неисправность вагона. Движение трамваев по маршруту из-за ЧП пришлось временно остановить.

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