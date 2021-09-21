Сочинцы пожаловались на невозможность посмотреть на звезд "Кинотавра"

Жители Сочи пожаловались на организацию "Кинотавра". Дело в том, что у зрителей нет возможности взглянуть на участников фестиваля: площадка мероприятия огорожена забором, через который ничего не видно.

В пресс-службе "Кинотавра" такую баррикаду объяснили антиковидными мерами, которые вынуждены соблюдать организаторы.

Там также выразили надежду, что в следующем году все-таки получится сделать жителей города полноценными участниками фестиваля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.