Юг России заливает. В Анапе и Новороссийске из-за дождя улицы стали уходить под воду. И во вторник прогноз крайне неблагоприятный.

Ожидается, что за день на Анапу может вылиться осадков за полтора месяца вперед. А в Крымском районе синоптики обещают залповый ливень. Метеорологи говорят, что еще могут быть смерчи и град диаметром до 3 сантиметров.

Также под ударом стихии Геленджик и Краснодар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.