Новости России: река Амур вышла из берегов и затопила поселки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае река Амур вышла из берегов, поднявшись на шесть метров, и затопила поселки. Пострадали почти 30 населенных пунктов и более 40 участков автодорог. Также затопленными оказались дома.

В небе над Нижним Новгородом состоялось красочное шоу из 1,2 тысячи дронов. Они слетались в сияющие инсталляции, создавая 3D изображения. Зрители увидели рисунки Дмитриевской башни Кремля, собора Александра Невского и слияния Оки и Волги.

Житель Санкт-Петербурга прокатился по улицам города на своем изобретении. Это вело-жигули с откидной крышей. Изобретатель прокатился на ярко-желтом авто по улицам города.

Медведь из Нижне-Свирского заповедника подошел к дереву и станцевал зажигательную ламбаду. Кстати, косолапый раньше не появлялся на этих землях. А теперь работники заповедника будут с нетерпением ждать новую концертную программу в его исполнении.

