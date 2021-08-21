Новости России: река Амур вышла из берегов и затопила поселки в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае река Амур вышла из берегов, поднявшись на шесть метров, и затопила поселки. Пострадали почти 30 населенных пунктов и более 40 участков автодорог. Также затопленными оказались дома.
В небе над Нижним Новгородом состоялось красочное шоу из 1,2 тысячи дронов. Они слетались в сияющие инсталляции, создавая 3D изображения. Зрители увидели рисунки Дмитриевской башни Кремля, собора Александра Невского и слияния Оки и Волги.
Житель Санкт-Петербурга прокатился по улицам города на своем изобретении. Это вело-жигули с откидной крышей. Изобретатель прокатился на ярко-желтом авто по улицам города.
Медведь из Нижне-Свирского заповедника подошел к дереву и станцевал зажигательную ламбаду. Кстати, косолапый раньше не появлялся на этих землях. А теперь работники заповедника будут с нетерпением ждать новую концертную программу в его исполнении.
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